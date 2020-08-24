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الديهي: تكتل "مصر والعراق والأردن" رافد من روافد "الخارجية" في عهد السيسي

الحياة السياسية

الديهي
الديهي

الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تكتل اقتصادي وتجاري جديد في طور التشكيل بين مصر والأردن والعراق، سوف يتم الإعلان عنه في قمة عمان التي من المقرر أن تعقد غدًا بحضور رؤساء الدول الثلاثة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك في الأفق فرص للتكامل والتعاون، حيث يهدف التكتل العربي الجديد لتقوية اقتصاديات القاهرة وبغداد وعمان في محيط إقليمي ملتهب لا يعرف إلا الأقوياء.

وأكد أن التكتلات الاقتصادية والتجارية السبيل الوحيد للنهوض، موجهًا نقدًا لعدم ضم التكتل الجديد لسوريا، خاصةً بعد الإعلان عن مشروع "الشام الجديد" الذي يربط الدول الثلاثة أعضاء التكتل الناشئ، الذي يعتبر رافد جديد من روافد السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول مصر والعراق والأردن 520 مليار دولار، الأمر الذي من المتوقع أن يتم مضاعفته جراء التعاون بين تلك الدول، كما أن حجم التجارة البينية بين مصر والعراق "ضعيفة" نتيجة الأزمات التي مرت بها بغداد في الفترة السابقة.


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