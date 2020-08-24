الديهي: 7 مشروعات سياحية جديدة تجعل مصر قبلة سياحية للعالم

أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح عددًا من المشروعات الثقافية والسياحية الكبرى، والتي من شأنها أن تجعل مصر قبلة سياحية للعالم، معقبًا: "آن للشعب المصري أن يفخر بما تم إنجازه".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن الدولة دشنت ما يقارب سبعة مشروعات ثقافية وسياحية، البعض تم تأجيل افتتاحها نظرًا لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لم تكن موجودة على الخارطة المصرية منذ ست سنين.
وتضمنت المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية؛ المتحف المصري الكبير، وتطوير القاهرة القديمة، ومشروع التجلي الأعظم، ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة.