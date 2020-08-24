"الري" تصدر بيانا جديدًا بشأن اجتماعات سد النهضة

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أصدرت وزارة الري والموارد المائية، الاثنين، بيانا جديدًا بشأن اجتماعات سد النهضة الإثيوبي بين ممثلي دول مصر والسودان وإثيوبيا.


وقالت الوزارة “إن اللجان الفنية و القانونية من الدول الثلاث استأنفت اليوم الاثنين أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث، في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعياً للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري”.


وتابعت: “يأتي ذلك بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر– السودان– إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020”.


وأكمبت: “وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي”.


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