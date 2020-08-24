الديهي: "السيسي يخشى الله"

"شعبة الذهب": ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.. ونصيحة هامة للمواطنين
أول تعليق من الأزهر على سحب قانون تنظيم دار الإفتاء
قرار حازم من النيابة بشأن المتهمين في "اغتصاب الفيرمونت"
المحكمة تتنحى عن محاكمة "السكري" لاستشعار الحرج
فاطمة ناعوت تشن هجومًا عنيفًا على عبدالله رشدي
ترشيح "ترامب" رسميًا لرئاسة الولايات المتحدة
خبر سار للاقتصاد المصري
تحرك جديد من منظمة الصحة بشأن عقار روسيا المضاد لكورونا
«شوبير» يفجر مفاجأة: لاعب الأهلي في طريقه للزمالك
قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة
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