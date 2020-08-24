استمرار مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى حل بين الأطراف

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، استئناف اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث اليوم الإثنين، في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن ذلك الاجتماع يأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيًا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس.

وجاءت تلك الاجتماعات بناءً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث: مصر، والسودان، وإثيوبيا، والذي عقد 16 أغسطس.