رئيس البرلمان يعلن الموافقة على قانون الضرائب الموحد

ا?علن الدكتور على عبد العال، ري?يس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة با?صدار قانون الا?جراءات الضريبية الموحد، فى مجموعه.



وجاء ذلك بعد مناقشات مطولة شهدت مشادات بين النواب وممثلو الحكومة، وا?وضحت الحكومة فى المذكرة الا?يضاحية لمشروع القانون ا?نه تم ا?عداد مشروع القانون هذا فى ا?طار فلسفة رسمت ملامحه الا?ساسية وحددت ا?هدافه الري?يسية الذى يسعى ا?لى تحقيقها.







ويستهدف المشروع دمج الا?جراءات الضريبية المختلفة باختلاف ا?نواع الضراي?ب السابق الا?شارة ا?ليها فى ا?جراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الا?نواع ا?و على ما قد يُستحدث من ضراي?ب طالما كانت من طبيعة مماثلة ا?و تتفق فى جوهرها مع هذه الفراي?ض المالية ا?و تحل محلها، فضلا عن تبسيط الا?جراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى ا?سفر عنها تطبيق الا?جراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للا?دارة الضريبية وكذلك للممول ا?و المكلف تحقيق الغاية من هذا الا?جراء با?بسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.





ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وساي?ل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الا?جراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الا?جراءات الورقية ا?لى الا?جراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوساي?ل هى المعتمدة قانونًا فى الا?ثبات الضريبى وفى التواصل بين الا?دارة الضريبية والممول ا?و المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه ا?مساكها والفواتير التى يلتزم با?صدارها وتطبيق نظام التوقيع الا?لكترونى وتطبيق هذه الوساي?ل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.