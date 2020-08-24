تطلب الخلع بسبب إصابة زوجها بـ"كورونا"

24 أغسطس 2020 - 08:06 م

قدمت إمرأة عراقية طلب تفريق للمحكمة بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، في حالة غريبة لم يشهدها العراق من قبل.

وطلبت المرأة، بحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق، من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لا?صابته بالفيروس واستحالة شفائه منه.

وقال القاضي مرتضى الغريباوي ا?ن "المشرع العراقي ا?عطى الحق للزوج با?نهاء العلاقة بعد ‏ا?ن يردد الصيغة الشرعية لا?نهاء العلاقة الزوجية با?شكالها المعروفة، كما أ?جاز للزوجين ا?يضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى تقدم ا?لى ‏المحكمة استنادا ا?لى المادة 40 من قانون الا?حوال الشخصية".‏