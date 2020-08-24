داليا البحيري تلقن متحرشًا علقة ساخنة على البحر

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داليا البحيري

البحر

شاطئ

متحرش

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها تعرضت للتحرش مرات عدة، وطالبت أي فتاة أو سيدة تتعرض للتحرش بأن تصرح بما تعرضت له.

وأكدت "البحيري"، أنه يتعين على كل امرأة الحديث وعدم إخفاء مثل هذه التحرشات، وعليها أن تتعامل بقوة، في هذا الأمر، وإبلاغ المعنيين بما تعرضت له، وفقا لحديثها مع صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت إنها في الفترة الأخيرة تعرضت للتحرش مرات عدة، وهي تقضي إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، في منطقة الساحل الشمالي.

وذكرت: "في مرة من هذه المرات، وقبل أيام قليلة، قمت بضرب المتحرش، خصوصا أنه اقترب مني، فكان لا بد من عقابه، ولم يرد علي واختفى سريعا، قبل أن يتدخل المارة، ويعتدوا عليه، وهذا ما يحدث في مثل هذه المواقف".

ولفتت إلى أن "الفرصة متاحة حالياً، وبعد التعديلات الأخيرة للقوانين في مصر، والتي شددت في عقوبات التحرش، للإبلاغ عن وقائع التحرش والمتحرشين، لأن الدولة المصرية تولي هذا الملف عناية خاصة، وتنشر فرقا أمنية في المناسبات لمطاردة المتحرشين والإمساك بهم، كما أن هذا سيؤدي لوقف هذه التحرشات، ولكن من خلال المجتمع والسلطة والقانون".


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