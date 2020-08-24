فاطمة ناعوت تشن هجومًا عنيفًا على عبدالله رشدي

وجهت الكاتبة فاطمة ناعوت التحية لوزارة الأوقاف والوزير محمد مختار جمعة بعد اتخاذ قرار لمنع عبد الله رشدي من الصعود للمنبر.









وتابعت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشتات والمحن الطائفية تهدم الاستقرار في المجتمعات.









وأضافت “أن الوطن في وقت حرج لا يحتمل الشتات الذي يصنعه عبد الله رشدي بفتاواه”.









وأشارت إلى “أن قرار الأوقاف جاء لتصحيح الوضع وربما عودته للعمل البحثي يعيده مرة أخرى للصواب خاصة أن ديننا يحضنا على المواطنة ومن يقول أنه لا وطن في الإسلام فهو جاهل”.