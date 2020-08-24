ترشيح "ترامب" رسميًا لرئاسة الولايات المتحدة

24 أغسطس 2020 - 06:51 م

سمى الحزب الجمهوري رسميا الاثنين، الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.





ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.





وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أمريكية دعمهم للرئيس واحد تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الابجدي.

ويتوقع وصول ترامب الى شارلوت عصرا.





وفي تغريدة ارسلها من الطائرة الرئاسية اير فورس وان، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي إن إن" و"ام اس ان بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة.



وكتب "تضليل اخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الامر".



