  • الإثنين 24 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:30 م
Advertisements
بحث متقدم
السكري

محسن السكري.. جلسة جديدة بشأن مقتل سوزان تميم

البورصة تربح 9ر1 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

خبر سار للاقتصاد المصري

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

تحرك جديد من منظمة الصحة بشأن عقار روسيا المضاد لكورونا

أحمد شوبير

«شوبير» يفجر مفاجأة: لاعب الأهلي في طريقه للزمالك

هجوم مسلح علي محكمة لتهريب سجناء

قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

الدولار

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

ترامب

الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن علاج كورونا الذي أعلنه «ترامب»

فتاة- أرشيفية

صدمة بدولة عربية.. يقيم علاقة مع شقيقته ثم يذبحها بمساعدة والده

الصحة السعودية- كورونا

1175 إصابة بكورونا في السعودية

تايسون

فيديو.. «تايسون» يؤدي الصلاة في جماعة داخل مقهى

ترشيح "ترامب" رسميًا لرئاسة الولايات المتحدة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

" ترامب" : "بايدن" سيحول الولايات المتحدة إلى فنزويلا

#

"ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة

#

تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة بقرار من "ترامب"

#

ترامب: سنصنف "أنتيفا" اليسارية "منظمة إرهابية"

سمى الحزب الجمهوري رسميا الاثنين، الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.


ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.


وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أمريكية دعمهم للرئيس واحد تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الابجدي.
ويتوقع وصول ترامب الى شارلوت عصرا.


وفي تغريدة ارسلها من الطائرة الرئاسية اير فورس وان، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي إن إن" و"ام اس ان بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة.

وكتب "تضليل اخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الامر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يواصل الانخفاض.. تعرف على آخر الأسعار
» الرقابة الإدراية تشن حملة على المخابز وتحرر محاضر بالجملة
» خبر سار للاقتصاد المصري
» إصابة أسرع رجل في العالم بفيروس كورونا
» فيديو.. «تايسون» يؤدي الصلاة في جماعة داخل مقهى
» إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بكورونا
» كيف يحارب القرانبيط السرطان؟
» صدمة بدولة عربية.. يقيم علاقة مع شقيقته ثم يذبحها بمساعدة والده
» 1175 إصابة بكورونا في السعودية
» أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة
» قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة