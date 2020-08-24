  • الإثنين 24 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:29 م
Advertisements
بحث متقدم
السكري

محسن السكري.. جلسة جديدة بشأن مقتل سوزان تميم

البورصة تربح 9ر1 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

خبر سار للاقتصاد المصري

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

تحرك جديد من منظمة الصحة بشأن عقار روسيا المضاد لكورونا

أحمد شوبير

«شوبير» يفجر مفاجأة: لاعب الأهلي في طريقه للزمالك

هجوم مسلح علي محكمة لتهريب سجناء

قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

الدولار

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

ترامب

الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن علاج كورونا الذي أعلنه «ترامب»

فتاة- أرشيفية

صدمة بدولة عربية.. يقيم علاقة مع شقيقته ثم يذبحها بمساعدة والده

الصحة السعودية- كورونا

1175 إصابة بكورونا في السعودية

تايسون

فيديو.. «تايسون» يؤدي الصلاة في جماعة داخل مقهى

الذهب يواصل الانخفاض.. تعرف على آخر الأسعار

مال وأعمال

الذهب
الذهب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعرف على آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة

#

تعرف على ترتيب اللاعبين المؤهلين للحصول على الحذاء الذهبي الأوروبي

#

إعادة غلق مسجد الحسين لحين إشعار آخر.. تعرف على السبب

#

تعرف على آخر موعد لقراءة سورة الكهف وفضائلها

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام  تعاملات اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020. بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 857 جنيهًا، بعد إن كان يسجل 858 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية كالآتي:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين977جنيها إلى 979 جنيها  وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما 896 جنيها إلى 898 جنيها

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 855 جنيها إلى 857جنيها فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 733 جنيها إلى735 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 570 جنيها إلى 571  جنيها .
وتبلغ  سعر الجنيه الذهب 6840 جنيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يواصل الانخفاض.. تعرف على آخر الأسعار
» الرقابة الإدراية تشن حملة على المخابز وتحرر محاضر بالجملة
» خبر سار للاقتصاد المصري
» إصابة أسرع رجل في العالم بفيروس كورونا
» فيديو.. «تايسون» يؤدي الصلاة في جماعة داخل مقهى
» إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بكورونا
» كيف يحارب القرانبيط السرطان؟
» صدمة بدولة عربية.. يقيم علاقة مع شقيقته ثم يذبحها بمساعدة والده
» 1175 إصابة بكورونا في السعودية
» أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة
» قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة