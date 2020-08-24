» الذهب يواصل الانخفاض.. تعرف على آخر الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020. بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 857 جنيهًا، بعد إن كان يسجل 858 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





أسعار الذهب في مصر





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية كالآتي:





تراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين977جنيها إلى 979 جنيها وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما 896 جنيها إلى 898 جنيها





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 855 جنيها إلى 857جنيها فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 733 جنيها إلى735 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 570 جنيها إلى 571 جنيها .

وتبلغ سعر الجنيه الذهب 6840 جنيها.