» الرقابة الإدراية تشن حملة على المخابز وتحرر محاضر بالجملة

حررت هيئة الرقابة الإدارية 733 محضرا للمخابز التي تنتُج خُبزا غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و16 محضرا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الأسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية، إضافةً إلى ضبط 74 عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية، كما تم ضبط 2550 أمبولا مخدرا غير مصرح بالاتجار فيه وحوالي 1100 عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.