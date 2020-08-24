إصابة أسرع رجل في العالم بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إصابة الجامايكي أوسين بولت العداء الأولمبي وأسرع رجل في العالم بـ فيروس كورونا.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بولت جاءت نتيجة تحليله للكشف عن فيروس كورونا إيجابية، وذلك في يوم عيد ميلاده.





وأشارت الصحف في جامايكا إلى أن بولت في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه يقوم بعزل نفسه في الوقت الحالي بمنزله.





وتوج بولت بـ 7 ميداليات ذهبية، وهو أسرع رجل في العالم، حيث سجل في سباق 100 متر زمنًا قياسيًا وهو إنهائه في 9.58 ثانية فقط.