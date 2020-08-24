إصابة أسرع رجل في العالم بفيروس كورونا

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«شوبير» يفجر مفاجأة: لاعب الأهلي في طريقه للزمالك
قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة
سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم
الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن علاج كورونا الذي أعلنه «ترامب»
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الري: سنتخذ قرار هام وعاجل بشأن سد النهضة الجمعة المقبلة
أحمد سالم
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