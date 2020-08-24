قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

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جددت محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة، حبس "كريم م" و "أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة" بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، قد تمكنت من القبض على المتهمين بقتل شهيد الغدر بشبرا الخيمة.

وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكان شاب 26 عاما لقى مصرعه، على يد عاطلين قاما بتمزيقه بالسنج فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، عقابا له لمشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر.

حيث استدرج المتهمين المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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