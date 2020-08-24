البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الجمارك.. تعرف عليه

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وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، نهائيا على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين و جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة ، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد .

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم ، على المادة (13) من مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والخاصة بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها، بعد تقدم الحكومة بطلب لتعديلها بالنص على أن يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب.

وطلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 13، لتنص على الآتى: "يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية. 

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