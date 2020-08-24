تحرك جديد من منظمة الصحة بشأن عقار روسيا المضاد لكورونا

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قالت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، اليوم الإثنين، إن المنظمة بدأت مباحثات مع روسيا وطلبت بيانات السلامة والفعالية بالنسبة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت سواميناثان ،في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن تجربة المرحلة الثالثة للقاح الروسي ستكون هي الاختبار الأهم، مشيرة إلى أن نتائج التجارب الدولية باستخدام بلازما الدم لم تكن نتائجها حاسمة، ولا تزال الأدلة على فاعليتها منخفضة للغاية.

فيما قالت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجة، إن المنظمة على تواصل من السلطات الروسية للتعرف على تطورات اللقاح "سبوتنيك-V".

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