» فيديو.. «تايسون» يؤدي الصلاة في جماعة داخل مقهى

24 أغسطس 2020 - 03:47 م

انتشر فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للملاكم العالمي الأمريكي "مايك تايسون، وهو يؤدي الصلاة في مقهى تابع له رفقة صديقه الملاكم "بادو جاك".

وتبين أن الأخير نشر الفيديو عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وهو يؤدي الصلاة بجوار "تايسون"، وأمامهما المدرب «عمر عبدالله» وهو الإمام، في حين وقف عمَّال المقهى التابع لـ”تايسون” جانبًا ينظرون إلى هذه اللحظة الجميلة .

ونال الفيديو على مشاهدات تخطت الـ3 مليون في أقل من 24 ساعة، وأشاد به متابعوه .

يُذكر أن “تايسون” كان قد كشف من قبل إنه أثناء فترة تواجده في السجن تعرَّف على مجموعة من الأشخاص ممن أقنعوه باعتناق الإسلام، وأكد أنه قضى على غروره ومنحه الفرصة للتعرف على الدين مُدركًا تعاليمه السمحة التي كشفت له عن حياة أخرى لها طعم مختلف .