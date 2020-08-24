» إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بكورونا

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قالت وزارة الصحة الإيرانية إنها سجلت 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 361150 إصابة .

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 133 وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 20776 وفاة، فيما تعافى 311365 شخصا .

وأشارت إلى أن 3848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، ويرقدون في غرف العناية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 3.062.422 فحصا .

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31، في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 15 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان .


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