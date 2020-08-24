» كيف يحارب القرانبيط السرطان؟

24 أغسطس 2020 - 03:26 م

يعدّ القرنبيط? مصدراً غنيًّا بمُضادات الأكسدة، مما يجعله جيّدا لمنع عيوب الأنبوب العصبي وال?سرطان?، وبحسب موقع " only my health" الطبي، من أبرز فوائده :

حمض الفوليك: نصف كوب من القرنبيط المطبوخ يتضمن حوالي 28 ميكروغرام من حمض الفوليك ، والحمض النووي الذي هو المادة الوراثية لخلايا الجسم، يتم تصنيعها من قبل حمض الفوليك ويمكن أيضا أن تكون مفيدة في منع أنواع مختلفة من السرطان .

سرطان القولون: القرنبيط لديه إمدادات غنية من الألياف? التي هي جيّدة للهضم ، كما أنه يتضمّن على غلوكورافين الذي يُساعد في حماية بطانة المعدة عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان و?أمراض? المعدة الأخرى .