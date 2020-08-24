» أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة

متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر زيادة الوزن من الأمور التي تؤرق الجميع إلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك زيادة تدريجية في الوزن، لكن أحيانا تحدث الزيادة بصورة مفاجئة دون أسباب .
و أشار موقع " تايمز أوف إينديا " في تقرير عن العديد من الأسباب المختلفة التي قد تكون السبب في هذه الزيادة مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم أو الجفاف أو تغيير نمط الحياة ، كما يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني وحصي المرارة و مشاكل التنفس و أنواع معينة من السرطان .
ومن أهم أسباب زيادة الوزن بصورة مفاجئة :
تناول الأدوية بانتظام مثل أدوية الاكتئاب و أمراض القلب وعلاج الصداع النصفي و ضغط الدم والسكر فإذا تسبب في التغير في الهرمونات فستزيد الوزن .
حالة طبية معينة مثل انقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض .
تناول الكثير من الكحول و المشروبات الغازية .
قصور الغدة الدرقية .
النوم غير المنتظم و التوتر لأنها تزيد من مستويات مؤشر كتلة الجسم ، كما أن قلة النوم تزيد من مستويات هرمونات الجوع و الإفراط في تناول الطعام .
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