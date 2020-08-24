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أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة

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متابعات- أمينة عبد العال

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زيادة الوزن

السكر

الضغط

تعتبر زيادة الوزن من الأمور التي تؤرق الجميع إلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك زيادة تدريجية في الوزن، لكن أحيانا تحدث الزيادة بصورة مفاجئة دون أسباب .

و أشار موقع " تايمز أوف إينديا " في تقرير عن العديد من الأسباب المختلفة التي قد تكون السبب في هذه الزيادة مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم أو الجفاف أو تغيير نمط الحياة ، كما يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني وحصي المرارة و مشاكل التنفس و أنواع معينة من السرطان .

ومن أهم أسباب زيادة الوزن بصورة مفاجئة :

تناول الأدوية بانتظام مثل أدوية الاكتئاب و أمراض القلب وعلاج الصداع النصفي و ضغط الدم والسكر فإذا تسبب في التغير في الهرمونات فستزيد الوزن .

حالة طبية معينة مثل انقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض .

تناول الكثير من الكحول و المشروبات الغازية .

قصور الغدة الدرقية .

النوم غير المنتظم و التوتر لأنها تزيد من مستويات مؤشر كتلة الجسم ، كما أن قلة النوم تزيد من مستويات هرمونات الجوع و الإفراط في تناول الطعام .  


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