"الحاوى" يغيب عن مواجهة الجونة

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سليمان

الاهلى

سيد عبد الحفيظ

غياب

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.
وأضاف عبد الحفيظ أن وليد سليمان خضع لإشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.
وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي؛ للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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