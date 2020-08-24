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صفعة جديدة يتلقاها " ترامب " من " تويتر"

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متابعات- أمينة عبد العال

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ترامب

الفيسبوك

الانتخابات الرئاسية

استمرارا لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يتم حذرها بسبب محتواها المخالف لتعليمات "تويتر" وجهت إدارت موقع " تويتر" تحذير جديد له بسبب تقديمه مزاعم مضللة قد تسني الناس عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وكان ترامب قد قال في منشور له علي " تويتر " و "فيس بوك " أمس أن صناديق البريد المخصصة للتصويت ليست معقمة من فيروس " كورونا " واعتبرها كارثة أمنية للناخبين .

واتخذت " تويتر" إجراء سريعا حيث قالت إنها وضعت شعارا بالمصلحة العامة علي التغريدة لانتهاكها سياسة النزاهة المدنية بسبب تقديمها ادعاءات صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت حيث قال الأشعار الأمني :" انتهكت هذه التغريدة قوانين " تويتر" المتعلقة بالنزاهة المدنية والانتخابات " ، ولم يتم حجت التغريدة .

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل .


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