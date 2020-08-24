مسحة طبية وجلسة خاصة من "فايلر" للاعبى الأهلي

24 أغسطس 2020 - 02:04 م

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والأفريقية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الا?ربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.