الجندى: هؤلاء الشيوخ لا يعرفون فقه الدولة

24 أغسطس 2020 - 01:55 م









أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كل الأمور أصبحت منظمة طبقا لضوابط قانونية قائلا:"إن بعض الشيوخ لا يعرفون حتى الآن فقه الدولة".







وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "الهجرة أصبحت منظمة، وليست سداح مداح وأصبح هناك جواز سفر، ولا يوجد ملك اليمين، لأنه كان مرتبط بحقبة معينة، والله أصبح مفيش حاجة اسمها رق".





وتابع:" كل حاجة أصبعت بقانون وحساب ، اعمل اللي أنت عايزه بس كله بحسابه ،زمن العشم و الفساد خلص ، إحنا في عهد جديد يرعي مصالح الشعب دون تفرقة".

