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الجندى: هؤلاء الشيوخ لا يعرفون فقه الدولة

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دي إم سي

الجندى

لعلهم يفقهون



أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كل الأمور أصبحت منظمة طبقا لضوابط قانونية قائلا:"إن بعض الشيوخ لا يعرفون حتى الآن فقه الدولة".

وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "الهجرة أصبحت منظمة، وليست سداح مداح وأصبح هناك جواز سفر، ولا يوجد ملك اليمين، لأنه كان مرتبط بحقبة معينة، والله أصبح مفيش حاجة اسمها رق".

وتابع:" كل حاجة أصبعت بقانون وحساب ، اعمل اللي أنت عايزه بس كله بحسابه ،زمن العشم و الفساد خلص ، إحنا في عهد جديد يرعي مصالح الشعب دون تفرقة".

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