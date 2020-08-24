الري: سنتخذ قرار هام وعاجل بشأن سد النهضة الجمعة المقبلة

24 أغسطس 2020 - 01:36 م









كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل مفاوضات سد النهضة التي تم استئنافها الأسبوع الحالي، قائلا :" المفاوضات ستستكمل بداية من اليوم ".





وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: " بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة" مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبلة.







وتابع: "منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".







وعن فيضان العام الجاري قال المتحدث باسم الري، إن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، مشيرا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس من العام الجاري أعلى من العام الماضي.

