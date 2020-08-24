أول رد من مخرج "القمة" بعد إحالته للتحقيق

24 أغسطس 2020 - 01:35 م

قال المخرج هشام عبدالودود، مخرج مباراة القمة 120 بين قطبى الكرة المصرية التى أقيمت أول أمس :" يجب أن يعلم الجميع أن ما يبقى لي والأهم في النهاية هو عملي بغض النظر عن أي شيء آخر، فالحديث عن المحاباة لفريق عن غيره أمر غير موجود في قاموس عملي".

وأكمل "ما حدث ببساطة أنني كنت متفق مع فريق الإخراج على البدء بالأهلي عند النشيد الوطني وبعدها إلى الزمالك ثم تعود الكاميرا لمصافحة لاعبي الأهلي لنظرائهم في الزمالك".

وأضاف"ما كنت أعرفه قبل المباراة أن وقت النشيد الوطني دقيقة وثلاثين ثانية لكني فوجئت في اللقاء أن فترة النشيد الوطني 50 ثانية فقط ولا توجد مصافحة بين اللاعبين لذلك مع نهاية وقت النشيد الوطني كانت الكاميرا انتهت عند لاعبي الأهلي".

وواصل "ما يتردد عن تعمد عدم إعادة فرص وأهداف الزمالك كلام غير منطقي ومتعصب وغير موجود من الأساس".