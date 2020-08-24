التعليم العالي تكشف موعد نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق

24 أغسطس 2020 - 01:34 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020-2021، تنتهي مساء الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في تحليل رغباتهم والكشف عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد.









وأضاف عبد الغفار، أنه من المرجح إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الأحد المقبل، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقطاعات الطب والهندسة وكذلك القطاع الطبي.









وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه من المقرر إنطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في اليوم نفسه لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، موضحًا أنه من المرجح توافر أماكن خالية بالعديد من الكليات لطلاب المرحلة الثانية، مثل كليات الهندسة والحسابات والذكاء الاصطناعي.





ولفت عبد الغفار، إنه سيتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مؤكدًا أن الهدف من التحويلات لم شمل الأسر.







