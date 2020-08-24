» ضبط عصابة بحوزتها 6 أطنان من خام الذهب

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متابعات - الدويني فولي

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ألقت قوات الأمن القبض على 4 أشخاص، بعد التأكد من حيازتهم لأحجار تحوي خام الذهب في محافظة البحر الأحمر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن ”الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق دفو مرسى علم بمحافظة البحرالأحمر،  تمكنت من ضبط المتهمين، وهم: سائق، و3 آخرون يحملون جنسية دولة أجنبية“.

وحسب الوزارة، فإنه جاء ضبط المتهمين، بعد التأكد من حيازتهم 120 كيسًا، بداخلها كمية من الأحجار التي يشتبه أنها تحوي خام الذهب بكمية تصل إلى 6 أطنان، وجهازي كشف المعادن. وبمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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