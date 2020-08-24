» مسحة طبية جديدة للطلائع استعدادا لـ "الموج الأزرق"

24 أغسطس 2020 - 12:41 م

يجري فريق طلائع الجيش، مسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، على إستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ22 بمسابقة الدوري الممتاز.