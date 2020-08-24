المبعوث الأمريكي يكشف مفجر خط غاز سوريا

24 أغسطس 2020 - 12:17 م

كشف المبعوث الأمريكي بسوريا ، جيمس جيفري ، عن المتهم لتفجير خط أنابيب الغاز في سوريا مؤكدا أن التفجير يحمل بصمات تنظيم " داعش" الإرهابي .

و أضاف جيفري في تصريحات صحفية في جنيف في بداية محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية :" ما زلنا ندرس الأمر .. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش الإرهابي " ، حسبما نشرت وكالة " رويتر " .

في سياق متصل بدأ التيار الكهربائي يتدفق تدريجيا من محطات التوليد إلي المحافظان والمدن السورية عقب إصلاح الأضرار التي خلفها التفجير الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير و عدرا شمال شرق دمشق .