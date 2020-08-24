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جزيرة تستقبل زوارها بالعظام والجماجم

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الجزيرة
الجزيرة

وكالات- الدويني فولي

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أثارت جزيرة بريطانية يعود تاريخها لـ200 عام، وتبلغ مساحتها 1400 متر، ذعر أشخاص نزلوا على شواطئها، حيث إنها مليئة بالعديد من العظام والجماجم والأسنان والرفات البشرية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، صورا لجزيرة تسمى ”ديدمان“ والموجودة على ساحل كينت، بريطانيا، حيث تشبه أفلام الرعب السينمائية، فهي مكسوة بالعظام والرفات البشرية والمقابر الجماعية.


واستخدمت هذه الجزيرة منذ مئات السنوات في دفن المجرمين الذين فارقوا الحياة على متن السفن المتجهة إلى أستراليا والتي كانت تستخدم كسجون متنقلة للمحكوم عليهم بالإعدام.



والجدير بذكره أن جثث هؤلاء المجرمين كانت موضوعة في توابيت خشبية ولكن مع مرور الوقت وتغير العوامل المناخية خرجت جثثهم ورفاتهم لتتناثر على الساحل


وفي عام 2017 وأثناء تصوير البرنامج الوثائقي BBC Inside Out، أعرب مقدمو البرنامج وفريق العمل عن رعبهم مما شاهدوه من رفات وعظام وبقايا بشرية منتشرة على الشاطئ وكأنهم في موقع تصوير أحد أفلام الرعب وقالت مقدمة البرنامج ناتالي غراهام إن ما شاهدته سيعلق بذاكرتها للأبد.


وحصل فريق عمل هذا البرنامج على امتياز دخول الجزيرة فهي مملوكة لشركة Natural England ويحظر دخولها وهناك بعض الأساطير المحلية التي تقول إنها تحتوي على كلاب صيد ذات عيون حمراء وهي التي أكلت الجثث المدفونة.

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