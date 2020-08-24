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القباج: تحد جديد يضاف إلى برنامج تعليم الكبار

الحياة السياسية

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

متابعات- أمينة عبد العال

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التضامن

تعليم الكبار

القباج

محمو الامية

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في المنتدى السنوي الخامس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية والذي أطلقته جمعية المرأة والمجتمع  وشركائها  وذلك عبر منصة zoom   .

وأشارت القباج أن المنتدى الذي جاء هذا العام تحت عنوان تعليم الكبار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ظل جائحة كوفيد 19 ليضع يده على تحدي جديد يضاف إلى برنامج تعليم الكبار، ألا وهو الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد 19 على استمرارية برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وعلى المستفيدات والمستفيدين منها

 واستعرضت الوزيرة دور التضامن الاجتماعى في مجال مكافحة الأمية لكونها  أحد أبعاد الفقر متعدد الأبعاد، وأن الخروج من دائرة الفقر لا يعنى فقط ضمان الحد الأدنى من الدخل المناسب لمعيشة الفرد، بل يتضمن أيضاً التحرر من الأمية ومن الوعي الزائف وذكرت أن الوزارة قد ترجمت توجهاتها في مكافحة الأمية من خلال برنامج "لا أمية مع تكافل"، والذي يهدف إلى تحرير المستفيدين والمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة من الأمية.

جدير بالذكر أن  المنتدى يعد  هو  الخامس منذ عام 2015 حيث يتم تكريم وتوزيع الجوائز للمتحررات من الأمية للتمكين الاقتصادي بامتلاك مشروعات متناهية الصغر أو التمكين الاجتماعي باستكمال مراحل أعلي من التعليم لعدد 20 فائزة من 19 قرية بـ  10 محافظات و منهن مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة وتبلغ قيمة المشروعات مائة وأربعة عشر ألف جنيه


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