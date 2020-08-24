  • الإثنين 24 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:48 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

أول رد من مخرج "القمة" بعد إحالته للتحقيق

سد النهضة

الري: سنتخذ قرار هام وعاجل بشأن سد النهضة الجمعة المقبلة

السعودية

السعودية تسمح لمواطنيها بالعودة برا للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا

فيديو... امرأة تقتحم حفل زفاف وتصدم العريس بأمر غير متوقع

السعودية.. عروسة تشترط علي عريسها اجتياز فحص كورونا قبل الزفاف

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

التعليم العالي تكشف موعد نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق

وزير الاتصالات يرد علي تسريب بيانات طلبة وأساتذة

ارشيفية

المبعوث الأمريكي يكشف مفجر خط غاز سوريا

ارشيف

موسي:" قولتلكم أن الإخوان سينشرون هذا الفيديو

خلال 8 أشهر ..مفاجأة غير متوقعة تحدث بالشهر العقاري

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

البرهان يكشف عن مخطط لتفتيت الجيش السوداني

“الداخلية” تطلق خدمة تقديم طلبات شهادات تحرك المواطنين عبر الإنترنت

الحياة السياسية

الداخلية
الداخلية

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

دولة إسلامية تطالب مواطنيها بشراء الأضحية عبر الإنترنت

#

"أمازون" تطالب موظفيها بإزالة تطبيق "تيك توك"

#

الداخلية تعلن إجراءات حاسمة لمواجهة المخالفين بالمحافظات

#

الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي عبر الإنترنت

الانترنت

الداخلية”

خدمة طلبات شهادات

تحرك المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة “www.moi.gov.eg”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر، واستمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.


وكانت وزارة الداخلية، أطلقت العام الماضي أول تطبيق إخباري خدمي للوزارة على الهواتف المحمولة الذكية.


كما قامت الوزارة بتطوير البوابة الرسمية للوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ليتم من خلالهما نشر الخدمات الإخبارية والخدمية.


جاء ذلك في ضوء إيمان وزارة الداخلية برسالتها فى حماية المواطنين وخدمتهم وإحاطتهم بالأخبار والمستجدات الحقيقية من مصادرها.


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط عصابة بحوزتها 6 أطنان من خام الذهب
» حقيقة تجدد إصابة "نيدفيد"
» مسحة طبية جديدة للطلائع استعدادا لـ "الموج الأزرق"
» القباج: تحد جديد يضاف إلى برنامج تعليم الكبار
» جزيرة تستقبل زوارها بالعظام والجماجم
» “الداخلية” تطلق خدمة تقديم طلبات شهادات تحرك المواطنين عبر الإنترنت
» نوبة بكاء ورسالة هامة من "نيمار" لجماهير «سان جيرمان»
» التعليم: فحص 116 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020
» ببلد عربي.. يغتصب شقيقته ثم يذبحها
» محافظ : نظام الري يدرس في الكتب
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة