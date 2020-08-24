» “الداخلية” تطلق خدمة تقديم طلبات شهادات تحرك المواطنين عبر الإنترنت

24 أغسطس 2020 - 12:02 م

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة “www.moi.gov.eg”.









وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر، واستمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.









وكانت وزارة الداخلية، أطلقت العام الماضي أول تطبيق إخباري خدمي للوزارة على الهواتف المحمولة الذكية.









كما قامت الوزارة بتطوير البوابة الرسمية للوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ليتم من خلالهما نشر الخدمات الإخبارية والخدمية.









جاء ذلك في ضوء إيمان وزارة الداخلية برسالتها فى حماية المواطنين وخدمتهم وإحاطتهم بالأخبار والمستجدات الحقيقية من مصادرها.







