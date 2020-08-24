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رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

البرهان يكشف عن مخطط لتفتيت الجيش السوداني

البرهان يكشف عن مخطط لتفتيت الجيش السوداني

عرب وعالم

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

متابعات- أمينة عبد العال

صدى البلد

تن

مؤمن زكريا

كورونا

عزة مصطفي

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن هناك حملات تسعي لتفكيك الجيش السوداني والبلاد.

وأضاف البرهان في تصريحات صحفية بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم علي مؤسسات الجيش لافتا إلي أن سوء التخطيط والإدارة هو سبب الأزمة الحالية، ومؤكدًا أن هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي أنه يتعهد بالوقوف مع الشعب السوداني وإفشال محاولات ضرب الجيش لافتا إلي أن الفاشلين يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم علي مؤسسات الجيش.


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