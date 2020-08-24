البرهان يكشف عن مخطط لتفتيت الجيش السوداني

24 أغسطس 2020 - 11:59 ص

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن هناك حملات تسعي لتفكيك الجيش السوداني والبلاد.

وأضاف البرهان في تصريحات صحفية بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم علي مؤسسات الجيش لافتا إلي أن سوء التخطيط والإدارة هو سبب الأزمة الحالية، ومؤكدًا أن هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي أنه يتعهد بالوقوف مع الشعب السوداني وإفشال محاولات ضرب الجيش لافتا إلي أن الفاشلين يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم علي مؤسسات الجيش.

البرهان: جهات تعمل على أحداث قطيعة وجفوة ما بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني https://t.co/Qly38Y3yV1#سونا #السودان pic.twitter.com/L2DKqYykX3 — SUDAN News Agency (SUNA) ???? (@SUNA_AGENCY) August 23, 2020



