قرار سار من «شئون الإقامة الكويتية» للوافدين

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تراجعت الإدارة العامة لشئون الإقامة بالكويت عن قرارها الشفهي، الذي صدر لمديري الإدارات في المحافظات الست، بوقف تحويل إقامات الأبناء على أمهاتهم حال مغادرة الأب البلاد نهائياً أو انتهاء إقامته وهو خارج البلاد، أو حتى في حالة وفاته.

وصدرت تعليمات جديدة لمديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، بعودة استقبال المعاملات الخاصة بتحويل إقامات الأبناء على كفالة أمهاتهم المقيمات في البلاد في الحالات السابقة، بشرط أن تنطبق عليهن الشروط الخاصة بقواعد الالتحاق بعائل، ومن أهمها شرط الراتب 500 دينار في إذن العمل.

وأوضحت المصادر أن المدرّسات العاملات في وزارة التربية، وكذلك الهيئة التمريضية في وزارة الصحة من النساء، والطبيبات العاملات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحق لهن كفالة أبنائهن على إقاماتهن، بغض النظر عن الشروط المعمول بها دون غيرهن، وفقا لما نشر بـ "القبس" .  


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