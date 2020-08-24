موسي:" قولتلكم أن الإخوان سينشرون هذا الفيديو

24 أغسطس 2020 - 11:53 ص

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما ناريا علي الإرهابي يحيى موسى، عقب نشر الأخير فيديو حول عملية اغتيال الشهيد هشام بركات.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد ، :"بعد 5 سنوات من الواقعة، نشرت الجماعة الإرهابية فيديو يرد على الذين دافعوا عن الخونة وقت تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين منذ 5 سنوات".

وأضاف ،:"الإرهابيون أرسلوا فيديو تنفيذ العملية إلى يحيى موسى، وقلت لكم منذ عام أن الجماعة الإرهابية ستنشر الفيديو يوما ما"، موجها رسالة إلى يحيى موسى: "هتتعدم أنت كمان، فاكر نفسك هتفضل هربان في تركيا".