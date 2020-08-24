موسي:" قولتلكم أن الإخوان سينشرون هذا الفيديو

إيمان هانى
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما ناريا علي الإرهابي يحيى موسى، عقب نشر الأخير فيديو حول عملية اغتيال الشهيد هشام بركات.
وقال موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد ، :"بعد 5 سنوات من الواقعة، نشرت الجماعة الإرهابية فيديو يرد على الذين دافعوا عن الخونة وقت تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين منذ 5 سنوات".
وأضاف ،:"الإرهابيون أرسلوا فيديو تنفيذ العملية إلى يحيى موسى، وقلت لكم منذ عام أن الجماعة الإرهابية ستنشر الفيديو يوما ما"، موجها رسالة إلى يحيى موسى: "هتتعدم أنت كمان، فاكر نفسك هتفضل هربان في تركيا".
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