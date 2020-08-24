"مرض نادر وخطير".. طبيب مؤمن زكريا يصدم محبيه

24 أغسطس 2020 - 11:50 ص

صدم الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، محبي اللاعب مؤمن زكريا بشأن حالته الصحية، قائلا :"حالة نادرة وخطيرة وغير شائعة في الجهاز العصبي".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 5 آلاف مصاب لمرض مؤمن زكريا في العالم سنويا.

وأشار إلى أن مرض مؤمن زكريا يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، وتؤدي لضمور العضلات، وتبدأ بشكل خفيف.

ولفت إلى أنه لا يوجد سبب واضح يقيني للمرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا، مؤكدا أنه هناك من تحدث عن خلل في جهاز المناعة وتأثيرات العوامل البيئية، واضطرابات في مواد كيميائية معينة في الجهاز العصبي.