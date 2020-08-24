» نوبة بكاء ورسالة هامة من "نيمار" لجماهير «سان جيرمان»

24 أغسطس 2020 - 11:38 ص

وجه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة إلى جماهير فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال "نيمار" عبر "تويتر": "الهزيمة جزء من لعبة كرة القدم، حاولنا فعل كل شئ وقاتلنا حتى نهاية المباراة".

وأضاف المهاجم البرازيلي: "اشكر الجماهير علي الدعم والحب من كل واحد منهم، وأهنئ بايرن ميونخ علي الفوز".

ودخل اللاعب في نوبة بكاء بعدما فشل فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا.