» نوبة بكاء ورسالة هامة من "نيمار" لجماهير «سان جيرمان»

محمد عبد الحارس
وجه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة إلى جماهير فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال "نيمار" عبر "تويتر": "الهزيمة جزء من لعبة كرة القدم، حاولنا فعل كل شئ وقاتلنا حتى نهاية المباراة".
وأضاف المهاجم البرازيلي: "اشكر الجماهير علي الدعم والحب من كل واحد منهم، وأهنئ بايرن ميونخ علي الفوز".
ودخل اللاعب في نوبة بكاء بعدما فشل فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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