"قرقاش" : معاهدة السلام مع إسرائيل هي قرارات إستراتيجية للإمارات

24 أغسطس 2020 - 11:37 ص

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش ، أنه يجب النظر إلي معاهدة السلام مع إسرائيل في سياق القرارات الإستراتيجية للإمارات .

و أضاف " قرقاش " في تدوينته علي " تويتر " :" زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الإستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تم التوصل إلي اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل و الإمارات برعاية أمريكية .



