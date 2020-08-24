» التعليم: فحص 116 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020

24 أغسطس 2020 - 11:27 ص

تواصل كنترولات الثانوية العامة، فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة 2002، حيث وصل عدد المتقدمين للإطلاع على صور ضوئية من كراسات إلى قرابة 116 ألف طالب وطالبة.









من جانبه كشف مصدر بالتربية والتعليم، أن عدد الكلاب الذين حصلوا على درجات من التظلمات تخطى 3100 تعديل بالدرجات، مشيرا إلى أن التعديلات لم تتخطَ 7 درجات.



