  • الإثنين 24 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

الأهلى يدرس تجميد مستحقات اللاعبين

ارشيف

الإفتاء: من كان لديه ذرة من مرض فلا جمعة عليه

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

"قرقاش" : معاهدة السلام مع إسرائيل هي قرارات إستراتيجية للإمارات

ارشيف

إلقاء القبض على 148 شخصا في أعمال شغب بباريس

ارشيف

شكوى رسمية من الزمالك ضد لاعب الأهلى

الأمن السعودي (أرشيفية)

السعودية.. تشادي يهشم رأس طليقته بمطرقة حديدية

ارشيف

أحمد بلال :"مش مقتنع بمصطفى محمد"

ارشيفية

3 هزات أرضية تضرب العراق والحكومة تحذر المواطنين

رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب "الاقي الطبطبه"

حرائق كاليفورنيا

كارثة بيئية تضرب الولايات المتحدة و 200 طائرة إطفاء لا تكفي

التعليم: فحص 116 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020

الحياة السياسية

اشتباكات أمام لجان تظلمات الثانوية العامة ببني سويف
اشتباكات أمام لجان تظلمات الثانوية العامة ببني سويف

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

التعليم: 59607 طلاب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة

#

أسرع رابط.. احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن

#

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%

#

بث مباشر.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة

تظلمات

تواصل كنترولات الثانوية العامة، فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة 2002، حيث وصل عدد المتقدمين للإطلاع على صور ضوئية من كراسات إلى قرابة 116 ألف طالب وطالبة.

من جانبه كشف مصدر بالتربية والتعليم، أن عدد الكلاب الذين حصلوا على درجات من التظلمات تخطى 3100 تعديل بالدرجات، مشيرا إلى أن التعديلات لم تتخطَ 7 درجات.

وعن موعد الانتهاء من فحص تظلمات الثانوية العامة، أكد المصدر، أنه لم يتم تحديد موعد محدد، مشيرا إلى أن لجان الفحص والمراقبة تعمل على فحص تظلمات الطلاب، ومراجعة ملاحظتهم التي يدونوها على الصورة الضوئية من كراسات إحالتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نوبة بكاء ورسالة هامة من "نيمار" لجماهير «سان جيرمان»
» التعليم: فحص 116 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020
» ببلد عربي.. يغتصب شقيقته ثم يذبحها
» محافظ : نظام الري يدرس في الكتب
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» جولة بالغردقة لوزير السياحة و ألأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
» 3 هزات أرضية تضرب العراق والحكومة تحذر المواطنين
» رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب "الاقي الطبطبه"
» كارثة بيئية تضرب الولايات المتحدة و 200 طائرة إطفاء لا تكفي
» بسبب زوجته .. رئيس البرازيل يهدد صحفي بضربه علي فمه
» أول فيديو للحظة الانفجار الذي قطع الكهرباء عن سوريا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة