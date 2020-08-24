الإفتاء: من كان لديه ذرة من مرض فلا جمعة عليه

24 أغسطس 2020 - 11:23 ص

أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، والإسلام دين يسر، معقبا :"الإنسان المريض لا جمعة عليه".

وأضاف "الأطرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الإثنين، قائلا :"من كان به ذرة من مرض، فليعتذر عن الجمعة، ولا ذنب عليه، منوها بأنه يجب أن تفتح كل المساجد لأداء صلاة الجمعة حتى لا يكون هناك زحام في المساجد".

وتابع :" ينبغي على المسلم إذا توجه لأداء صلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، عليه أن يلتزم بالاحتياطات اللازمة، كالتباعد أثناء الصلاة، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات".