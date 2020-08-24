السعودية.. تشادي يهشم رأس طليقته بمطرقة حديدية

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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

زوجة

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قتل مقيم تشادي في المملكة العربية السعودية، طليقته، بمطرقة حديدية، داخل أحد المنازل الشعبية بحي غليل في جدة.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الجاني، وهو نجار يبلغ من العمر 29 عاما، طلق زوجته قبل نحو شهرين من الجريمة إثر خلافات بينهما، قبل أن يعاود التواصل معها، بدعوى إنهاء خلافاتهما لأجل طفلتهما.


وإثر ذلك، وافقت المجني عليها (28 عاما) على لقاء طليقها بأحد المنازل الشعبية، لكن النقاش بينهما احتد؛ ما دفع الجاني إلى ضرب رأس طليقته بجدار الغرفة ومن ثم هشمه بمطرقة حديدية.


وقال أحد أقارب المجني عليها، إن ”الجاني ظل يماطل بالوفاء بالتزاماته بعد الطلاق، وتم فصله من عمله كنجار نظرا لعدم انضباطه في العمل“.


وأبلغ الجاني والدته بجريمته، والتي بدورها أبلغت شخصا من جنسيتها، فأخبر الشرطة، التي ألقت القبض عليه.

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