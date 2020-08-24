» ببلد عربي.. يغتصب شقيقته ثم يذبحها

24 أغسطس 2020 - 10:45 ص

أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في العاصمة السورية دمشق، حكماً في الجريمة المروعة، التي هزت بلدة الذيابية بريف دمشق قبل نحو شهر، حيث قضت بإعدام شاب اغتصب شقيقته، ثم ذبحها بالسكين، كما قررت المحكمة السجن المؤبد لوالد الضحية، وذلك لوقوع الجريمة بعلمه.









ووقع الحادث المروع في يوليو الماضي، حيث ذكرت وسائل إعلامية سورية حينها، أن شابا اغتصب شقيقته وقتلها بمساعدة والدهما، في حين قالت الشرطة آنذاك إن ”المجني عليها ثلاثينية تم قتلها ذبحا بالسكين“.









وقال والد الضحية يوم وقوع الحادث إن ”ابنته كانت هي وشقيقها محمود في الغرفة وبعدها سمع صراخا وأصوات استغاثة، وعندما دخل الغرفة شاهد ابنته مضرجة بدمائها، وأخبره ابنه أنه قتلها ثم هرب من المكان“.







