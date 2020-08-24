شكوى رسمية من الزمالك ضد لاعب الأهلى

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رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وقرر مجلس الإدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بالأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد إصابتهم، وآخرهم محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.

وأكد مجلس الإدارة الزمالك ان اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق ا?ليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري الأبطال أفريقيا.

ويؤكد مجلس الادارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري.


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