» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

24 أغسطس 2020 - 09:53 ص

تقام اليوم عدد من المواجهات، أبرزها بالمملكة العربية السعودية فى ظل انتهاء معظم الدوريات في أوروبا.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتفاق X الرائد - الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الشباب X أبها - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الحزم X الفتح - الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3

الاتحاد Xالفيحاء - الساعة الثامنة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1