» 3 هزات أرضية تضرب العراق والحكومة تحذر المواطنين

24 أغسطس 2020 - 09:47 ص

تعرضت محافظة السلمانية في العراق إلي 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة علي مقياس ريختر .

و أعلنت وزارة النقل العراقية أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت 3 هزات أرضية في قضاء كلار بمحافظة السلمانية ، لافتة إلي أن الهزة الأولي جاءت صباح أمس بقوة 3.1 درجة علي مقياس ريختر والثانية مساء بقوة 3.3 ريختر ولم يشعر بها المواطنين .

أما الهزة الثالثة بقوة 3.7 وحدثت في ساعة متأخرة من مساء أمس .

وطالبت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي .