» رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب "الاقي الطبطبه"

متابعات- أمينة عبد العال
احتل تريند "الاقي الطبطبه" موقع " تويتر" مع تعليقات المتابعين التي تباينت ما بين تشجيع للفنان حسين الجسمي ضد حملة التنمر التي أثيرت ضده ، وما بين ربط العديد من الشخصيات الفنية بالتريند .
وكانت من أبرز الشخصيات التي ارتبطت بالتريند هي الفنانة رانيا يوسف وهي تؤدي أحدي الحركات الراقصة علي مقطع من أغنية " بالبنط العريض " للفنان حسين الجسمي .
كما تداول رواد تويتر بعض الصور لفنانين مع تعليقات عن "الاقي الطبطبه" .
الإثارة مستمرة.. لماذا أصبح اسم رانيا يوسف مرتبط بالتريند— التحية للناس الشقية ???? (@UaFvx47bTHS2T6j) August 24, 2020
الاقي الطبطبه رقصة pic.twitter.com/I6pck4UGp7
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