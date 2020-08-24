» كارثة بيئية تضرب الولايات المتحدة و 200 طائرة إطفاء لا تكفي

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حرائق

دخان

كاليفورنيا

الصواعق

تسببت الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا في إجلاء 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق و تم حشد 200 عنصر من الحرس الوطني و 14 ألف رجل إطفاء و 200 طائرة مروحية بما فيها طائرات عسكرية معدلة لمكافحة الحرائق  في محاولة للسيطرة علي الحرائق .

وكانت آلاف صواعق البرق قد أشعلت في الأيام الأخيرة حرائق خلفت سحب دخان كثيفة غطت المنطقة .

و توقع جهاز الإطفاء أن تضرب كاليفورنيا مزيد من الصواعق حتى الثلاثاء مطالبا المواطنين بالتأهب ووضع خطة للإجلاء .

أما خدمة الأرصاد الجوية فقد أعلنت أنه في ظل الجفاف الشديد فبإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات .

   


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