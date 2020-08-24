الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

24 أغسطس 2020 - 08:53 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه .

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك التعمير و الإسكان 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في بنك البركة 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .