الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه .

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك التعمير و الإسكان 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في بنك البركة 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .


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