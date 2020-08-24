  • الإثنين 24 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:18 ص
Advertisements
بحث متقدم
كيم جونج

مقرب من زعيم كوريا الشمالية يكشف سرًا صادمًا عن مرضه

هالة صدقي

الكنيسة تفجر مفاجأة مدوية عن أزمة إنكار نسب أبناء هالة صدقي

سوريا في الظلام

انفجار ضخم يؤدي لانقطاع الكهرباء عن دولة عربية بالكامل

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهاجم عبد الشافي لقبوله اعتذار وليد سليمان: مش حقك

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا: سيطرنا على الموجة الأولى

رضا عبد العال

تعليق ناري لـ رضا عبد العال على مباراة القمة

مؤمن زكريا

أول طبيب معالج لنجم الأهلي يكشف أسباب الإصابة

عبدالله رشدي

وزير الأوقاف يفاجئ عبدالله رشدي بقرار صادم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا يطيح بهؤلاء

انفجار ضخم يؤدي لانقطاع الكهرباء عن دولة عربية بالكامل

عرب وعالم

سوريا في الظلام
سوريا في الظلام

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انفجار يهز بغداد

#

بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

#

أول دولة عربية تعلن عن عودة صلاة الجماعة وفتح المقاهي

#

معلق مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

انفجار في سوريا

كشفت وسائل عربية عن انفجار مروع في دولة سوريا أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن الدولة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال وزير النفط السوري إن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مرجحا أن يكون عمل إرهابي. ونشرت الإخبارية السورية صورا للإنفجار، ووقع في خط الغاز بين منطقة الصمير وعدرا بريف دمشق.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديوهات وصور للإنفجار والحريق الذي نشب جراء هذا الانفجار.

وقال بعضهم إن غالبية المناطق شهدت إنقطاع للتيار الكهربائي بشكل كامل عقب الانفجار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم على فنان مصري شهير بعد اتهامه بتقبيل ابنته بطريقة غريبة
» "الري" تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة
» شقيقة ترامب تصفه بأنه بلا مبادئ وقاسي القلب
» بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه
» وزير العدل: إلغاء العمل اليدوي بمكاتب الشهر العقاري
» أول طبيب معالج لنجم الأهلي يكشف أسباب الإصابة
» رسالة هامة من وزير الأوقاف بعد عودة صلاة الجمعة
» بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان”
» الري رفع تقريرًا نهائيًا حول مفاوضات سد النهضة لجنوب إفريقيا
» اعتراضًا على مشروع تنظيم "الإفتاء".. شيخ الأزهر يطلب الحضور أمام البرلمان
» فيديو مرعب.. لحظة إطلاق مسلح النار على أم لثلاثة أطفال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة